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270'den fazla ilkokul öğrencisinden Türk bayrağı koreografisi

Ankara'da ilkokul öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayrağı koreografisi yaparak kutladı.

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Ankara Nasreddin Hoca İlkokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda 270'den fazla öğrenci bir araya gelerek Türk bayrağı şeklinde koreografi oluşturdu.

Öğrencilerin oluşturduğu koreografi izleyenlerin beğenisini kazandı.

Nasreddin Hoca İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Filiz Bek, öğrenciler ile 3 aydır koreografiye çalıştıklarını söyledi.

Öğretmen Filiz Bek, "Marşlarla, coşkuyla bayrağımızı dalgalandırdık. Onların o küçük kalpleriyle yaptığı çalışma büyüdü. Çalışmanın herkes tarafından beğenildiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türk bayrağı, Nasreddin Hoca, koreografi, ilkokul, ankara
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