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Buradasınız : » » 27 Nisan 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

27 Nisan 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 497'nci hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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27 Nisan 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 497'nci hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 18, 25, 34 ve 37 oldu.

Çekilişte 6 bilen olmazken, 3 milyon 218 bin 592 lira 38 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmazken, 3 milyon 218 bin 592 lira 38 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 497'nci hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 7 bin 497 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 145 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 849 kişi 13'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte 2 milyon 91 bin 149 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 511 bin 784 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 844 bin 909 lira 77 kuruş aktarılacak.

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