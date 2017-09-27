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Buradasınız : » » 27 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

27 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 850. hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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27 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 850. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 6, 8, 17, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 511 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 217 kişi 356 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 34 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 424 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3 bilen 86 bin 185 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 938 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 198 bin 203 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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