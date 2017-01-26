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Buradasınız : » » 26 Ocak 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

26 Ocak 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun 484. hafta çekilişi yapıldı.

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26 Ocak 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 6, 14, 24, 36, 48 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 373 bin 54 lira 90 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, oyunun 484'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 149 kişi 6 bin 270 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 139'ar lira, 3 bilen 124 bin 354 kişi 13 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyununda toplam ikramiye, 9'uncu kez devretmiş oldu.

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