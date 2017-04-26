26 Nisan 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 828'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 14, 18, 19 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 729 bin 588 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 474 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 268 kişi 272 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 177 kişi 30 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 870 kişi 15 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 91 bin kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 693 kişi 5 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 209 bin 269 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 431 bin 957 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 969 bin 359 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 540 bin 434 lira 94 kuruş aktarıldı.