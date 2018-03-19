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250 yıllık saat, kuracak kimse olmayınca durdu

Aynı aileden 3 kuşak bakımı yapılan saat, 77 yaşındaki Turan Özel'in kuleye çıkamamasından dolayı durdu.

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250 yıllık saat, kuracak kimse olmayınca durdu

Siirt'te daha önce, 889 yıllık tarihi Ulu Camii'de yer alan ve 3 kuşaktır bir aile tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 250 yıllık saat, son tamircisinin 77 yaşında olması ve kuleye çıkamamasından dolayı durdu.

1974 yılında Hükümet Caddesi eski valilik binası yanında saat kulesinin yapılmasıyla Ulu Camii'den sökülen tarihi saat, isminin verildiği saat kulesine yerleştirildi.

72 basamaklı ve içi dar olan kuleye çıkıp inmek bir hayli güç. 77 yaşındaki Turan Özel, buna rağmen saatin gönüllü bakım ve onarımını yapıyor. Ancak Özel yaşlandığı için saat kulesine çıkamayınca, kurulamayan saat durdu.

Üstelik 3 kuşaktır saatin bakımıyla aile ilgileniyor. Hatta ilk bakım ve onarımı da Özel'in dedesine ait.

"Mekanik olan bu saat 250 yıllıktır. Siirt Ulu Camii'nde kulesi vardı. Saat kulesi 1974'te yapılınca buraya getirdiler. Halen bakım ve tamircisi benim. Her gün yağlanması ve kurulması gerekir. Her gün çıkıp kurulması gerekir, saat başı çalıyor."

45 yıldır kendisi bakıyor 

Yaşlandığı için merdivenlerden çıkamadığını anlatan Özel, bu mesleği çocuklarına da öğrettiğini söyledi ancak saat kurulumunu çocuklarının ihmal etmesinden yakındı.

"Ben 45 yıldır bu saate bakıyorum, benden önce dedem bakıyordu, dedemden sonra dayım bakıyordu. Dayımdan sonra da amcamın oğlu bakıyordu ve sonra ben baktım. Kaç kuşaktır ailemiz bakıyor bu saate. Dedemin de dayımın da mesleği saatçiydi. Dayımdan öğrendim saatçiliği, bu mesleği çocuğuma öğrettim. 5 çocuğumdan ikisi saat tamirciliği yapıyor. Bunlara her gün çocuk gibi bakmak gerekir. 72 tane basamak var, ben artık çıkamıyorum." 

Eskiden bu saatin sesinin gür çıktığını, saat çaldığında yakın köylerden bile duyulduğunu aktaran Özel, "Ben 12 yaşlarındayken çıkıp çalıştırıyordum. Sesi çaldığı zaman köyümüzden duyuluyordu" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: ulu camii, Siirt, saat
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