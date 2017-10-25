  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.459
  • BIST 108354.83
    ALTIN 154.683
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 25 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

25 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 854'üncü hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
25 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 15, 19, 23 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 713 bin 337 lira 32 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 11 kişi 6 bin 485 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 177 kişi 403 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 324 kişi 41 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 369 kişi 22 lira 35'er kuruş, 3 bilen 73 bin 825 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 502 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 179 bin 777 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 664 bin 453 lira 25 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 947 bin 626 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 528 bin 397 lira 90 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: şans topu, Şans Topu oyunu, 25 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER