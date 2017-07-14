249 şehidin ismini bastona işledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Refa Gökbulak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 249 kişinin ismini bir bastona işledi
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