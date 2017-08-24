24 Ağustos 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 514'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 12, 17, 18, 37, 45 ve 46 oldu.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 309 bin 204 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 96 kişi 8 bin 740 lira 10 kuruş, 4 bilen 5 bin 816 kişi 155 lira 45 kuruş, 3 bilen 115 bin 16 kişi 13 lira 50 kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 295 bin 862 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 382 bin 164 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 331 bin 661 lira 78 kuruş kamuya aktarılacak.