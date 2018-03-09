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2300 rakımlı dağda kayak ve termal keyfi

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, ziyaretçilerine hem kayak, hem de termal turizmin keyfini bir arada yaşatıyor.

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2300 rakımlı dağda kayak ve termal keyfi

Gediz'e 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor. 

Murat Dağı, hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan, Türkiye'deki nadir bölgeler arasında yer alıyor. Zirveye yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 43 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip dağ, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi vadediyor.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, son yıllarda belediye olarak Murat Dağı'nda kayak ve termal turizme yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: 

"Murat Dağı, dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde anlatılıyor. Dağın 1500 metre yüksekliğinde termal kaynaklarımız bulunuyor. Burada ziyaretçilerimizin konaklayacağı apartlar hizmet veriyor. Zirveye yakın kısımda ise kayak pistimiz yer alıyor. Yılın 4 ayında kayak yapma imkanı bulunuyor."

Saraoğlu, Murat Dağı'nı, kayak pistiyle ve doğasıyla her dönem dikkati çeken, ziyaretçileri eksik olmayan bir merkez haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Vatandaşımız buraya geldiğinde, orman havası, kayak merkezi ve termal suyu aynı anda kullanabilme imkanına sahip oluyor. Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından eşsiz bir doğal güzellik" dedi.

Murat Dağı'nın kar potansiyeliyle kayak açısından toz kara sahip ender dağlardan biri olduğuna işaret eden Saraoğlu, Türkiye'nin 22'nci kayak merkezi konumundaki Murat Dağı'nın, kayak ve termal turizm konusunda iddialı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: termal, murat dağı, Kütahya, Kayak, gediz
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