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Buradasınız : » » 21 Eylül 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

21 Eylül 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 518'inci hafta çekilişi yapıldı.

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21 Eylül 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 518'inci hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 6, 8, 9, 17, 25 ve 38 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 591 bin 79 lira 90 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 58 kişi 8 bin 536 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 760 kişi 141 lira 15'er kuruş, 3 bilen 72 bin 62 kişi 12 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 944 bin 651 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 406 bin 126 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 785 bin 718 lira 16 kuruş kamuya aktarılacak.

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