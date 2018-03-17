200 yıllık misafirperverlik geleneği

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Büyük Katrancı köyüne gelen konuklar, yemek yemeden gönderilmiyor. 45 haneli köyde her gün bir aile nöbetçi olarak yemek pişirme görevini üstleniyor ve günde üç öğün yemek yapılıyor.

Köyün devam ettirdiği bu geleneği duyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile birlikte köyü ziyaret etti. Köylüler tarafından köy konağında ziyafet düzenlendi. Gözlemeden çorbaya, tatlıdan böreğe kadar birçok çeşidin hazırlandığı yemekte protokol mensupları, köylülerle birlikte yemek yedi.

Çeşit çeşit yemekler yaptıklarını söyleyen köy sakinlerinden Mihri Şentürk şöyle konuştu:

"Konak veriyoruz misafirlerimize. Bugün bu komşumuz veriyor yemeği, gelen misafirimizi odaya gönderiyoruz. Orada misafirlerimize yemeklerini ve çaylarını veriyoruz. Yemekleri sırayla her gün komşularımız yapıyor. Bugün bu komşumuz, yarın öteki komşumuz. Köye sürekli misafir geliyor. Baytarımız geliyor, ormancı geliyor. Mesela Kepsut'tan gelenler oluyor. Sebzeciler geliyor, onları doyuruyoruz. Çorbasından etine, tatlısından kuru fasulyesine kadar hepsini yapıyoruz"

Konaklayacaklara yatacak yer temini

Köydeki vatandaşların daveti üzerine köye giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, uygulamanın çok güzel bir alışkanlık olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Burada öteden beri devam ettirilen güzel bir alışkanlık var. Hakikatten bizi biz yapan değerler bunlar. Günde üç öğün burada gelen misafirlere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği yapılarak gelen bütün misafirler buradan aç ve açıkta gitmiyor. Konaklayacak ise mutlaka yatacak yer temin ediyorlar. Bunun duyumunu aldık biz. Daha önce basın mensubu arkadaşlarımız buraya geldiğinde 'Büyükşehir Belediye Başkanımız henüz gelmedi' demişler. Dedik ki, hemen gideriz, biz vatandaşlarımızdan enerji alıyoruz. Onlarla beraber olduğumuz zaman daha da mutlu oluyoruz. Bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde misafirperverlik çok önemli. Hacı Bektaş-ı Veli ne güzel söylemiş; 'Gelene açıktır kapımız, yiyene helaldir lokmamız' diye. İşte kim gelirse helal lokmamızdan yiyebilir diyorlar."

200 yıldır yaşatılıyor

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise unutulan örf ve adetlerin önemine dikkat çekerek, "Büyük Katrancı'nın önemli bir özelliği var. 200 yıl, belki çok daha eski bir gelenek olan bizim artık unutmaya başladığımız, 63 mahallemizde hiç kalmayan ama Büyük Katrancı Mahallesi'nin devam ettirdiği o köy konağı adeti hala devam ediyor. Sabah namazında gelirsin, sabah namazını eda ettikten sonra hemen çaylar demlenir. Arkasından kahvaltı gelir. Misafir olsun ya da olmasın kendi aralarında bunu devam ettiriyorlar. Yine öğlen yemeği hane hane yapılıyor. Akşam yine yemek getirilir. Misafirlerle birlikte o yemek yenir. Eğer gelen misafir kalacaksa o misafirhanede yatırılır. Sobası yakılır ve her türlü ihtiyacı karşılanır. Ve bu bıkmadan usanmadan bir 200 yıldır devam ediyor ve devam ettirmekteler" dedi.

Kaynak: İHA