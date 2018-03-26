200 yıllık konaklar 2 bin yıllık surların üstünde sıralanıyor

Amasya'da, ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu yapılan ve "Yalıboyu Evleri" olarak adlandırılan geleneksel Osmanlı evlerinden 70’i, yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde inşa edilmiş bir kilometre uzunluğundaki surların üstünde bulunuyor.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, en az 2 bin yıllık surların yabancı seyyahların hatıraları ve gravürlerde de görüldüğünü belirtti. Yapılan kazılarda sur duvarlarının ırmak seviyesinden yaklaşık 8 metre zemine kadar gittiğinin saptandığına değinen Özdemir, Harşena Kalesi, sur duvarları ve Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu bölgenin 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını söyledi.

Konaklardan çoğunun otel, restoran ve müze şeklinde hizmet verdiğine değinen otel işletmecisi Ayşegül Üstün de, "Bazı odalarımızdan sur duvarları geçiyor. Bu da gelen misafirlerimizin ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: İHA