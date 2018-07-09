200 yıllık değirmenin çarkını 70 yıldır birlikte döndürüyorlar

Ordu Fatsa İslamdağ Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Şenol, 70 yıldır her sabah evinden ayrılarak tarihi değirmenin yolunu tutuyor. Şenol'a en büyük desteği, kendisiyle aynı yaştaki eşi Hüsne Şenol veriyor.

5 köye hizmet veriyorlar

Günün büyük bölümünü değirmende geçiren emektar çift, asırlık değirmenle 5 köye hizmet veriyor.

6 çocuk ve 20 torun sahibi Abdullah Şenol, 20 yaşından bu yana değirmende çalıştığını söyledi.

Tarihi değirmenin kendisine komşularından kaldığını anlatan Şenol, gücü yettiğince değirmende çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

"Su değirmenlerine ilgi her geçen gün azalıyor"

Sabah erken saatlerde değirmeni açtığını anlatan Abdullah Şenol, "Günün büyük bölümünü eşimle burada geçiriyoruz. Bu değirmene 5 köyden mısır getiriliyor. Mısırların un haline getirilmesi için emek veriyoruz" dedi.

Şenol, teknolojinin gelişimiyle devreye giren elektrikli değirmenlerin insanları hazır un kullanmaya yönelttiğini, bu nedenle su değirmenlerine ilginin her geçen gün azaldığını söyledi.

Bazen para bazen de undan pay alıyorlar

Abdullah Şenol, değirmende öğüttükleri un karşılığında bazen para bazen de undan pay aldıklarını belirtti.

"Geçimimizi bu şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Çok şükür halimizden de memnunuz."

Şenol, değirmende öğütülen unu kimi vatandaşların ekmek, kimilerinin ise hamsi ve turşu yapımında kullandıklarını anlattı.

"Ekmek teknemizin kapısı hiç kapanmıyor"

Hüsne Şenol ise, yıllardır eşiyle değirmeni işlettiklerini ifade etti.

"Eşim değirmende olduğu zaman birlikte çalışıyoruz. O çarşıya pazara gittiği zaman ise değirmeni ben işletiyorum. Ekmek teknemizin kapısı hiç kapanmıyor."

Şenol çiftinin komşusu Aldulkadir Yirmişbeşoğlu da, değirmenin yaklaşık 200 yıllık olduğunu ve Rumlardan kaldığını belirterek, "Abdullah amca ve eşi yıllardır bu değirmeni birlikte çalıştırıyor. Hiç yılmadılar. Her gün erken saatlerde değirmenin kapısını açıp insanlara hizmet veriyorlar" dedi.

Kaynak: AA