20 yıldır ağaçlara yaşam veriyor

68 yaşındaki Enver Balta, şehir şehir gezerek ormanlarda yetişen ağaçların bakım ve aşılamasını yapıyor. Ormanlara ilgisi ise, 20 yıl önce başladı.

Nisan ayı gelince aşılamada kullandığı alet çantasını sırtına alıyor ve ormanları gezmeye başlıyor.

Bunu sadece Sivas'ta yapmıyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli gibi birçok şehrin ormanlarını da dolaşıyor.

Gittiği yerlerde ise binlerce ağacı aşılıyor ve bakımını yapıyor.

Huzuru ormanda bulduğunu anlatan Balta, "Gittiğim birçok şehirde orman görünce orayı gezmeden, ağaç aşılamadan rahat edemiyorum. Bugüne kadar elma, armut, dut gibi birçok meyve ağacını aşıladım. Allah bana ömür verdikçe de bu devam edecek" diyor.

"Ağaçları evladım gibi seviyorum"

Balta, ormanları evi gibi gördüğünü, ağaçları da evladı gibi sevdiğini söylüyor.

Aşıladığı ağaçları sonraki yıllarda yeniden kontrol ediyor ve birçoğunun meyve verdiğini görünce de mutlu oluyor.

"Aşılama yaparken onlarla konuşurum, sohbet ederim. Arkadaşlarım beni soy ismimden dolayı değil. Lakabım da 'Balta' olduğu için öyle çağırır. Sert ve keskin mizaçlı olduğum için 'Balta' diye çağırır ama ormanlar benden korkmaz. Ormanlardaki ağaçlar, beni kesen değil, can veren balta olarak bilir. Onlar benim canım ciğerim. Ağaç aşıladığım şehirlerde beni görünce insanlar, 'Bizim ağaçları da aşılasan olmaz mı? Hep ormanlardaki ağaçları aşılıyorsun.' diyor. Ben sadece ormanlarda ağaçları aşılamıyorum. Aynı zamanda gittiğim yerlerde ağaçlar nasıl korunur, nasıl aşılama yapılır, ormanların güzelliklerini de orada bulunan insanlara anlatıyorum. Çünkü ormanlar bizim canımız, hayat kaynağımız."

Orman yangınlarında gözyaşlarını tutamıyor

Enver Balta, özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının haberlerini televizyonlarda izlerken gözyaşlarını tutamadığını anlatıyor.

"Hepimiz yeşil alanlarda mangal yakıp piknik yaparız ama sonrasında ateşi öylece bırakıp gitmek, insanlara yapılan en büyük ihanettir."

Balta, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları için uyarıyor.

"Ben ağaç dikim dönemlerinde cebimdeki paranın son kuruşuna kadar, gerekirse aç kalacağımı bilsem dahi fidan alırım ve götürüp onu dikerim."

Kaynak: AA