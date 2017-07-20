20 Temmuz 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 509'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 2, 3, 27, 51, 53 ve 54 oldu.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 137 bin 715 lira 1 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 8 bin 391 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 233 kişi 175 lira 80'er kuruş, 3 bilen 59 bin 166 kişi 16 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 76 bin 207 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 502 bin 512 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 838 bin 871 lira 72 kuruş kamuya aktarılacak.