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Buradasınız : » » 20 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 849'uncu hafta çekilişi yapıldı.

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20 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 849'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 18, 28, 30, 32 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 703 bin 597 lira 77 kuruş ikramiye, gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 2 bin 932'şer lira, 4 artı 1 bilen 220 kişi 320 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 86 kişi 30 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 427 kişi 18 lira 75'er kuruş, 3 bilen 84 bin 855 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 60 bin 85 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 984 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 641 bin 725 lira 55 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 934 bin 789 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 521 bin 182 lira 96 kuruş aktarıldı.

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