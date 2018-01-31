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Buradasınız : » » 2 yaşındaki Ahmet artık yaşıtları gibi gülüp oynayabilecek

2 yaşındaki Ahmet artık yaşıtları gibi gülüp oynayabilecek

Eskişehir'de geçirdiği bir kaza sonucu vücudunda birinci derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki Ahmet Sevinç için düzenlenen yardım kampanyası başarıyla sonuçlandı.

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Odunpazarı Dernekler Platformu Başkanı Volkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Atilla-Fatma Sevinç çiftinin çocukları Ahmet Sevinç için düzenlenen yardım kampanyasının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı da olan Doğan, dünyanın ilk yüz nakli ameliyatlarından birini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın tecrübeli ellerine teslim edilecek Ahmet Sevinç'in gerçekleştirilecek 3 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşacağını ifade ederek, gerekli paranın 2 günde toplandığını bildirdi.

Bu yardımlaşma duygusunun, milletin ne kadar asil duygulara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Benzeri bir yardımlaşma anlayışı, dünya üzerinde başka bir millette görülemez. Ahmet Sevinç'in hayatını kurtarmak için gerekli maddi olanakları temin edeceğimizden zaten şüphemiz yoktu. Fakat bu kadar kısa süre içinde başarı sağlamak, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başta Eskişehirli hemşehrilerim olmak üzere, küçük Ahmet'in hayatını kurtarmak için yardımda bulunan bütün hayırseverlere şükranlarımı iletiyorum. Eskişehirlilerin yanı sıra ülke genelinden kampanyaya büyük destek geldi. Hatta Kanada ve Polonya gibi yabancı memleketlerde yaşayan vatandaşlarımız bile kampanyaya sahip çıktı. Gerekli para toplandı. Daha fazla yardıma gerek kalmadı. Artık Eskişehirlilerden tek beklentimiz küçük Ahmet için dua etmeleridir."

Odunpazarı Dernekler Platformu, Sevinç ailesinin talihsiz bir kaza sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocukları Ahmet'in ameliyat ve diğer giderleri için gerekli 300 bin liranın toplanması amacıyla 28 Ocak'ta yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: eskişehir
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