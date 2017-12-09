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Buradasınız : » » 2 ton hamsi bir saatte tükendi

2 ton hamsi bir saatte tükendi

Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen şölende katılımcılara ikram edilen 2 ton hamsi bir saatte tüketildi.

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2 ton hamsi bir saatte tükendi

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde kurulan ızgaralarda pişirilen hamsiden almak için katılımcılar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Katılımcılara ikram edilen 2 ton hamsi bir saatte tükendi.

Şölende öğrenciler, müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynadı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, bu tür etkinliklerle öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Şölende bazı öğrenciler de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını, açtıkları pankartla protesto etti.

Kaynak: AA

Etiketler: sinop üniversitesi, hamsi
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