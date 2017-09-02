2 Eylül 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 86'ınci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 13, 18, 31, 43 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi 2 milyon 541 bin 721 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 4 bin 478 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 956 kişi 63 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 133 bin 557 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İzmir'in Konak ile Ankara'nın Yenimahalle ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Çekilişte 7 milyon 650 bin 618 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 647 bin 411 lira 18 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 920 bin 136 lira 73 kuruş aktarılacak.