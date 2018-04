16 kadın, korktukları atların seyisi oldu

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Jokey Kulübü öncülüğünde, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor" projesi kapsamında Kocaelili 16 kadın, Kartepe Atçılık Meslek Okulu'nda seyislik eğitimi aldı.

Üniverisite bünyesinde bir ilk olan proje kapsamında seyislik eğitimi alma fırsatı yakalayan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde 3 ay boyunca ata binme, at besleme, kantarlama, hipoterapi gibi atlar hakkındaki her türlü bilgiyi öğrenerek seyislik unvanını aldılar.

Kursa başlamadan önce atlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan kadın seyislerin bir kısmı aldıkları eğitim sonunda iş sahibi oldu.

Çevresindeki insanların seyislik eğitimi aldıklarını duyduklarında çok şaşırdıklarını ifade eden kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde erkek seyislerden daha iddialı olduklarını söylediler.

"Erkeklere göre atlarla iletişimde biz daha iyiyiz"

Kursa başlamadan önce atlara dair hiç bilgisinin olmadığını, ancak kurstan öğrendikleri sayesinde seyis olarak işe başladığını söyleyen seyislik kursu mezunu Fatma Eren, "Türkiye Jokey Kulübü'nde işe başladık ve orada seyis olarak çalışıyoruz. Gerçekten artıları çok fazla bir kadının atla iletişiminin. Onu gördüm, erkeklere göre atlarla iletişimde biz daha iyiyiz. Biz şu anda kısraklar ile çalışıyoruz. Doğum yapan anneler, gebe kısraklar var. Birbirimizi daha iyi anlayabildiğimiz için ona göre yaklaşıyoruz" dedi.

"At benim için bir terapi"

Kadınların da seyis olabileceğini belirten seyislik kursu mezunu Canan Kaya, "Bu kursa kardeşim vesilesi ile başladım. Geldik, kursa başvuru yaptık ve başladık. Yaklaşık 2 aylık bir alışma sürecimiz oldu. Benim buraya başladığımı duyanların birçoğu çok şaşırdı aslında, 'Bayan ve at ne alaka' diyerek. Aslında yadırgamamak lazım bay, bayan diye. At benim için bir terapi diyebilirim. Çok sevdiğim için atları, yanlarına gittiğim zaman her şeyi unutuyorum. Buradan insanlara da şunu söylemek istiyorum, bay bayan olması önemli değil, bir hayvanın yanına gittiğin zaman onlarında psikolojisini de almak gerekiyor. Kursal ilgili çevremden çok güzel tepkiler de aldım. Kurstaki her şey çok güzeldi. Bu işi yapmayı çok istiyorum. Başvuru yaptım bir kaç kuruma. Şimdi haber bekliyorum. Ne iş olursa çalışırım, at denildiğinde her şey benim için değişir" diye konuştu.

"Biz burada sadece atla ilgili ders vermiyoruz"

Kadın kursiyerlerin seyislik eğitiminin yanında birçok kişisel gelişim eğitimi verildiğini belirten Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, "Bu amaçla 16 kursiyerimiz burada 3 ay boyunca hem teorik hem de pratik bilgileri alarak, şu anda sahada iş imkanlarına sahip oldular ve çalışıyorlar. Bu kadınlar buraya geldikleri zaman atla ilgisi olmayan insanlardı. Ama şu anda bir atı rahatlıkla teslim edebileceğiniz kadar yetenekli birer insanlar. Sosyal sorumluluk projelerinin temelindeki etmen, onların buradan mezun olduktan sonra bu iş içerisinde aktif olmalarını sağlamak ve bu başarılarını sahada maddi gelire dönüştürmek, evinin gelirini sağlamak, kendi ayakları üzerinde durabilmesini, hayatlarını idame ettirebilmesini ve o sorumluluğu üstlenebilmesini sağlayacak alt yapı vermektir. Biz burada sadece atla ilgili ders vermiyoruz, halkla ilişkiler, sosyal sorumluklar gibi her türlü dersi veriyoruz" dedi.

