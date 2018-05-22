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155 yıllık taş değirmende tahin üretiliyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Abdullah Kaynak, 155 yıllık taş değirmende öğütülen susamlardan tahin üretiyor.

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155 yıllık taş değirmende tahin üretiliyor

Abdullah Kaynak, atalarından kalan tarihi değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla çalıştırıyor.

Susamları değirmende öğüterek tahin üreten Kaynak, hem geçimini sağlıyor hem de tarihi değirmeni ayakta tutuyor.

Kaynak'ın eşi ve kardeşi de değirmende kendisine yardım ediyor.

"Susamlar öğütülmek üzere bize getiriliyor. Bizde değişik aşamalardan geçirildikten sonra tane haline geliyor ve elekten geçiriliyor. Daha sonra yıkanıp kurutulan susam, değirmende işlem için hazır hale geliyor. Erkekler tarafından dövülen, daha sonra kadınlar tarafından süzülen susam son bir defa yıkandıktan sonra fırında kavruluyor. Daha sonra çok lezzetli olan tahini üretiyoruz."

Taş değirmene öğütülmesi için susam getiren Mehmet Akdemir, üretilen tahinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: taş değirmen, tahin, susam
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