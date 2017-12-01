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150 kiloluk dev orkinos kıyıya vurdu

Yalova'da yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 150 kilogramlık orkinos balığı kıyıya vurdu.

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150 kiloluk dev orkinos kıyıya vurdu

Yalova'da Çınarcık ilçesinin Taşliman Mahallesi'nde kıyıya vuran dev balığı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinosu iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 150 kilogramlık dev balık, inceleme yapılmak üzere veterinerliğe götürüldü.

Kıyıya vuran balığın "mavi yüzgeçli orkinos" olduğu belirtildi.

Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Nesrin Fakirullahoğlu, "Gerekli kurumlara haber verdik. Tutanaklarımızı tuttuk. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki orkinosun bir hafta önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Birkaç yerinde yaraları var, gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, orkinos
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