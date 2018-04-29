15 yıl önce boşanan çift, hastanede yeniden evlendi

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse 64 yaşında. Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi görüyor.

60 yaşındaki eski eşi Turan Köse ise hastalığını öğrendiğinden beri Nebahat Köse'yi yalnız bırakmıyor.

Turan Köse akciğer rahatsızlığından ameliyat olduğunda da yanında Nebahat Köse vardı ve eşine olan sevgisini şöyle anlatıyor:

"Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yok."

15 yıl önce evlilikleri biten çift, boşanmış olmasına rağmen birbirlerinden hiç kopmadı.

Köse çifti, yeniden evlenmeye karar verdi. Hastanede düzenlenen nikah törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra sağlık personeli ve diğer hastalar da katıldı.

"Bu adam sevilmez mi?"

Nebahat Köse, hastalığın pençesinden eşinin sevgisiyle kurtulmaya çalıştığını, sol göğsü alınsa da hastalıktan hiç korkmadığını söyledi. Eşiyle tüm sorunların üstesinden geleceğine inandığını anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Tekrar evlenmeye karar verdik. Hayatımızda hiç unutamayacağımız şekilde, hastane personelinin de katılımıyla burada evlendik. Hastaneden çıkıp, eşimle çok güzel günlerimizin olacağına inanıyorum. İki yıldır nişanlım olarak bana bakıyordu. İşi resmiyete dökmüş olduk. Eşimle yeniden evlendiğim için çok mutluyum. Kocam dünyanın en saf, temiz ve merhametli insanı. Bu adam sevilmez mi?"

Turan Köse ise, "Dünya bir tarafa eşim bir tarafa" diyor.

"Biz sadece kağıt üzerinde ayrılmıştık. Ben onu o da beni hep arayıp sordu. Ameliyat olduğumda bana çok iyi baktı. Dünya bir tarafa eşim bir tarafa. Onu kimseye emanet edemem. İnşallah tez zamanda iyileşir. Allah benin ömrümden alsın ona versin. Gözümün önünden ayırmıyorum. Mümkün olduğu kadar kırmamaya çalışıyorum. Şu an eşimle bir bebek gibi ilgileniyorum. Her gün giysilerini değiştiriyorum."

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Kargı, meme kanseri tedavisi gören Nebahat Köse'nin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve hastanede kıyılan nikahın hem Köse çiftine hem de personele moral olduğunu anlattı.

"Nebahat Hanım'ın hastanemizde çok seveni var. Kendisi gibi hastanedeki herkes nikah nedeniyle çok mutlu oldu."

Kaynak: AA