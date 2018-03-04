15 yaşında artı 1 kromozomu ve 20 madalyası var

Down sendromlu Selin Durgut, sadece okuma yazmayı değil, yüzmeyi, dans etmeyi öğrendi, jimnastikte 20 madalya elde etti ve buz pateninde şampiyon olabilmek için çalışmalara başladı.

15 yaşındaki Selin, İzmir'deki bir spor salonunda, mavi ve pırıltılı kıyafetiyle mindere çıkıp jimnastik hareketleriyle izleyicilerin alkışlarını alıyor.

Özel sporcular kategorisinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda bugüne kadar çeşitli dereceler elde eden, şampiyonluklar kazanan Selin, madalyalarını da gururla gösteriyor.

Bale yapmayı, tenis oynamayı ve yüzmeyi de öğrenen Selin, bugünlerde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda Türkiye'den özel sporcuların katılacağı yarışmaya hazırlanıyor.

Polis olmak istiyor

Buz pateni ve jimnastik yaparken giydiği renkli kıyafetlerden çok hoşlandığını söyleyen Selin, herkesi spor yapmaya ve yarışmaları izlemeye davet etti.

Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Selin, "başka nelerden mutlu olacağına" yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Elbiselerimdeki boncukları, renkleri çok seviyorum. Diğerlerinin yaptığı her şeyi yapabilmeyi de seviyorum. Şampiyon olmak da güzel. Bütün bunları yapmak bazen zor oluyor. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Çünkü polis kıyafeti giyip trafikte arabaları durdurmayı hayal ediyorum."

En büyük desteği ailesi

Selin'in annesi Fatma Durgut, özel sporcuların katıldığı Türkiye jimnastik şampiyonalarında 2015 ve 2016 yıllarında birincilik elde eden Selin'in madalya sayısının 20'ye ulaştığını anlattı.

"Çok büyük bir gurur. Down sendromlu olmayan bir çocuğa öğretmek için 1 kez uğraşıyorsanız biz 100 kez çabalıyoruz. 'Anne' diyebilmesini bile 2-3 yıl bekledik. Sporu da zor öğrendi ama azimliydi, pes etmedi. Bu zorluğun sonucunda güzel şeyler olunca mutlu oluyoruz. Selin gibi çocuğum olduğu için çok mutluyum, o bize küçük şeylerden bile mutlu olmayı öğretti."

"Bundan sonraki hedefiniz nedir?" sorusunu Fatma Durgut, "Özel çocukların annelerinin tek hedefi çocuklarının mutlu olmasıdır, daha fazla şampiyonluk kazanalım diye düşünmüyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Baba Erdoğan Durgut da, down sendromlu çocuğu olan ailelere umut vermek, başarılarıyla örnek olmak istediklerini söyledi.

Antrenörü Hünerli: Yurt dışına adım atabilir

Buz pistinin antrenörlerinden Neşe Olcay Hünerli ise, Selin'in patene başladığında yorulduğunu ancak zorluklardan etkilenmediğini, yeni patenleriyle çok daha başarılı olduğunu dile getirdi.

"Selin iyi bir sporcu olma yolunda ilerlediği için diğer öğrencilere de yardımcı oluyor. Buz Pateni Federasyonu bu sene faaliyet takvimine özel sporcular için bir yarışma koydu. En büyük favorimiz Selin. Sonrasında yurt dışına da adım atabilir. Biz bunun sempatikliğini çok seviyoruz. Vücut dilini, yüz mimiklerini çok iyi kullanıyor. Buzda kayması çok önemli ama bu güzel hareketleri müzik eşliğinde sergilemesi çok anlamlı."

Kaynak: AA