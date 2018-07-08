15 Temmuz şehitleri için Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirecekler

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünden hareket eden profesyonel bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi, Yunanistan üzerinden bisikletleri ile İstanbul'a ulaşmayı hedefliyor.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokakta 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un eşinin baba evi de yer alıyor.

"15 Temmuz'da sabaha kadar uyumadık"

İki yıldır bisiklet kullanan, Makedonya U-15 Bireysel Zamana Karşı birinciliği bulunan Gostivarlı 13 yaşındaki Daim Muharem, 15 Temmuz'da sabaha kadar uyumadıklarını, babasının o gece İstanbul'da olduğunu anlattı.

Daim Muharrem, 15 Temmuz şehitlerine ve şehit Abdullah Tayyip Olçok'a vefa borcu olarak aklına böyle bir fikir geldiğini belirtti.

"Bir akşam babamla muhabbet ediyorduk, aklıma 15 Temmuz şehitleri geldi, onların adına pedal çevirmek istediğimi söyledim, babam da destek verdi."

"Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevireceğiz"

Birkaç kez Makedonya şampiyonluğu bulunan Ohrili Levent Rıfat da fikrin kardeşi gibi sevdiği Daim'den geldiğini söyledi.

"Böyle bir şey yapabilir miyiz diye sordu. Ben de katılmak istediğimi söyledim, böyle bir karar aldık. Bugün de Üsküp’ten İstanbul’a pedal çevireceğiz."

İlk konaklamayı ülkenin güneydoğusundaki Doyran'da yapacaklarını söyleyen Rıfat, Yunanistan'da iki gün kalacaklarını, ardından Türkiye'de iki gün pedal çevirerek İstanbul'a ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"O günleri unutturmayacağız"

Daim'in babası Zekeriya Muharem ise oğlunun bu eylemine destek vermek üzere onları yol boyunca takip edecek.

Oğlunun bir akşam evde otururken neler yapabileceği konusunda kendisine danıştığını anlatan Zekeriya Muharem, "Ben şehitler için pedal çevirmeye hazırım. Bilhassa Abdullah Tayyip Olçok için buradayım. O günleri biz unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Yaklaşık 800 kilometre pedal çevirecek olan bisikletli grup, 15 Temmuz günü İstanbul'a ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA