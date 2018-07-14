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15 Temmuz kahramanlığını yüzlerce kumaşla resmettiler

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direniş, rengarenk yüzlerce kumaş parçası kullanılarak tablolara resmedildi.

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15 Temmuz kahramanlığını yüzlerce kumaşla resmettiler

Geleneksel el sanatlarını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla her bir atölyesinde farklı çalışmalar yürütülen Adana Olgunlaşma Enstitüsünde el sanatları atölyesinde, darbe girişimine vatandaşların karşı koyuşuna ilişkin çalışma yapıldı.

Enstitüde görev yapan usta eğiticiler ve öğrenciler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan direnişin kahramanlığını konu aldı.

Çeşitli renk ve boyutlarda toplanan yüzlerce kumaş, kadınların ellerinde kırkyama tekniğiyle tek tek şekillendirilerek, köprüdeki tarihi direniş yaklaşık bir aylık çalışmayla iki tabloya dönüştürüldü.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaklaşık bir ay önce bir çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamında, enstitülerinin el sanatları atölyesinde koordinatör ve 3 usta öğreticiyle beraber tablo yapmaya karar verdiklerini anlatan Altınkaya, "Fark yaratan bir çalışma yapmak istedik. 15 Temmuz'u anlatan 2 tablo yaptık. Bunlarda kırkyama tekniğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nın anlatımında keçe malzeme de kullandık. Olgunlaşma enstitülerinin geleneksel el sanatlarını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma görevini de üstlenmiş kurumlar olduğu için bu çalışmalarımızı da yaparken o geleneksel teknikleri kullanmaya özen gösterdik." diye konuştu.

"Tamamı el işçiliği"

Meral Altınkaya, tabloların, dörder kişinin yaklaşık birer aylık çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, "Tamamı el işçiliğiyle ve kırkyama tekniğiyle yapılmış bir çalışma, yapım aşaması da biraz zor ve meşakkatli oldu. Tabloları okulda ve müzemizde sergileyeceğiz. Günün anlamına uygun etkinlikler, sergiler olursa da oraya da katkı sunabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

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