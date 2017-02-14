15 Temmuz gazisinin 'Sevgililer Günü' mutluluğu

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymaya çalışırken gazi olan Mehmet Ünal, Saniye Aydın ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir nikaha ev sahipliği yaptı.

İlçedeki 92 gaziden biri olan ve Hacettepe Üniversitesinde memur olarak işe yerleştirilen 22 yaşındaki Ünal, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törenle Saniye Aydın ile hayatını birleştirdi.

Nikahı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk kıydı.

Ertürk, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, kıydığı nikahın ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

"Mehmet kardeşimiz ve babası Haydar Ünal, 15 Temmuz gecesinde darbeci hainlere karşı verdiğimiz mücadelede simgeleşen vatan evlatlarından. Onların bu mutlu gününde nikahlarını kıymaktan onur duydum." diyen Ertürk, çiftin gönüllerindeki sevginin ve yüzlerindeki tebessümün ömür boyu devam etmesini diledi.