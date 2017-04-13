15 Temmuz gazilerinden Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi için "kontrollü darbe" söylemlerine, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişte silahla vurularak gazi olan Ayhan Taşdemir ve Abdullah Ağaya tepki gösterdi.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan gazilerden Ayhan Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'ndan "kontrollü darbe" söylemlerinden vazgeçmesini beklediklerini söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiasına şiddetle karşı çıkıyorum. Bu söylemlerinden vazgeçip, 15 Temmuz gazi ve şehitlerinden özür dilemesini bekliyoruz. Bu söylemleri, gazi ve şehitlere bir hakaret olarak algılıyoruz. Yasal haklarımızı kullanmayı saklı tutacağız." diyen Taşdemir, son nefeslerine kadar bu milleti ve bu toprakları savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Darbe teşebbüsü sırasında ayağından vurulan Taşdemir, bu vatanın kolay kazanılmadığını vurgulayarak, "Ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruyacağız. Bizler bir ölür bin diriliriz." dedi.

Taşdemir, "16 Nisan bizim için 15 Temmuz'a verilecek en güzel cevaptır. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'u yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağaya da 15 Temmuz gecesi İstanbul'da vurulduğunu anlatarak, o gece kaçmak yerine canlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece meydanlara çıkarak tankların önünde durduklarına işaret eden Ağaya, "Canla başla mücadele ederken birileri çıkıp kontrolsüz konuşuyor. CHP liderinin böyle konuşması hakarettir." diye konuştu.

"Kontrollü darbe" söylemini kontrolsüz ve onur kırıcı bulduklarını dile getiren Ağaya, bu ifadeleri hak etmediklerini aktardı.