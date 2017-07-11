Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan 42 yaşındaki gazi Metin Bağ, "15 Temmuz'u unutturmamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince zihinlerde diri tutmaya çalışacağız. Çünkü 15 Temmuz bu ülkenin uçurumdan döndüğü gecedir." dedi.

FETÖ üyelerince 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne tatil için gittiği İstanbul'da denk gelen Metin Bağ, arkadaşıyla askerlerin Taksim Meydanı'nı kontrol altına almaması için mücadele verdi.

Darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayaklarına isabet eden mermilerle yaralanan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bağ, daha sonra Samsun'a dönerek özel bir hastanede ameliyat edildi.

Bağ, tedavisinin ardından hain darbe girişimini unutturmamak için düzenlenen organizasyonlara da katılarak yaşadıklarını anlatıyor.

"Gaziliğin verdiği gurur bütün acıları unutturuyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesinde mühendis olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Metin Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi gazilik mertebesine ulaştığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hain kalkışmanın üzerinden bir yıl geçtiğini, yaralarının iyileştiğini ancak o geceyi hayatı boyunca unutmayacağını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Bağ, "Darbe girişimi sırasında tatil amacıyla gittiğim Taksim Meydanı yakınlarındaydım. Darbeci askerlere karşı sivil inisiyatif olarak meydanı ele geçirmek istedik. Bir anda mermiler üzerimize yağmaya başladı. Bu sırada ayaklarımdan yaralandım." diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından yaşadıkları olayları yüzlerce kez insanlara anlattığını ancak her seferinde ilk defa anlatıyormuş gibi heyecanlandığını ve duygulandığını belirten Bağ, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle zaman zaman acı yaşasa da gaziliğin verdiği gururla bütün acıları unuttuğunun altını çizdi.

Bağ, "İyileşti yaralarımız. Pek bir şeyimiz kalmadı. Bize kalan gaziliğin vermiş olduğu gurur. Hayatımıza devam ediyoruz. Birtakım etkinliklere katılıyoruz. O gece yaşadıklarımızı, başımızdan geçenleri konferanslarda, etkinliklerde anlatıyoruz. Nasıl bir tehlikenin eşiğinden döndüğümüzü insanlarla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"O gece milletin üstüne cesaret tozu serpilmiş gibiydi"

O gece televizyonlarda görülenlerden çok daha fazla olay yaşandığına işaret eden Bağ, bu gerçeklerin insanlara aktarılmasını önemsediğini söyledi.

Devlet büyüklerinin kendilerine büyük destek olduğunu, sorunlarına eğildiklerine dikkati çeken Bağ, şöyle devam etti:

"Biz sadece yaralandık. Bizden çok daha kötü durumda olan gazi kardeşlerimiz var. Onlarla temas halindeyiz. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan, halen yatakta olan, uzuvlarını kaybetmiş, iyileşemeyen, hatta sargılarını daha yeni açan gazi kardeşlerim var. 15 Temmuz'u unutturmamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince zihinlerde diri tutmaya çalışacağız. Çünkü 15 Temmuz bu ülkenin uçurumdan döndüğü gecedir."

Bağ, Fransa'daki terör eyleminde vatandaşların iki gün dışarı çıkmaya korktuğunu, 15 Temmuz'da ise askerin açtığı ateşin üstüne koşan insanlar gördüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"O gece milletin üstüne cesaret tozu serpilmiş gibiydi. Ateşin, merminin üzerine koşan insanlar gördüm. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç yanımızdaydı, kulaklarımla duydum. Komiserlerini toplayıp onlara şöyle seslendi; 'Arkadaşlar bu gece şehit olabiliriz. Kesinlikle bozulmak yok. Belki bu gece Hakk'a yürüyebiliriz. Ben ölürsem emir komuta sende, sen ölürsen Murat sende. Müdür bey ölümü öldürmüş. 'Ölebiliriz' diyor ama safın bozulmamasını istiyor. Bu tür kahramanlıklar gördüm. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum, onur duyuyorum."

Bağ, darbe girişiminin ardından Samsun'a döndükten sonra FETÖ mensupları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Belki de Türkiye'de ilk defa FETÖ'cüler hakkında suç duyurusunda bulunan gaziyimdir. Memleketime gelir gelmez avukatımla FETÖ'cüler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda İstanbul'daki çatı davasına müdahil olduk. 24 Temmuz'da yine davamız var. Elimizden geldiğince davalara katılmaya çalışıyoruz. Hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Çünkü basit bir suç değil. Vatanımıza ihanet ettiler. Vatana ihanetin cezası halk nezdinde bellidir. Biz de cezanın hukuken verilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Duruşmalara vatandaşların da müdahil olabileceğini belirten Bağ, herkesten bu konuda duyarlı olmasını, davalara katılmalarını istedi.