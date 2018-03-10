1,5 milyon tür, Nuh'un Gemisi'ne yüklendi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamındaki çalışmalarla Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği ortaya konuluyor.

UBENİS Projesi'nde geçen yıl Bolu, İstanbul, Kırşehir, Erzincan, Amasya, Gaziantep, Aksaray, Çankırı, Kütahya, Hatay, Kastamonu, Karaman, Kocaeli, Bayburt, Zonguldak, Eskişehir, Niğde, Balıkesir, Bartın, Antalya ve Kırıkkale illerinin biyolojik zenginliği kayıt altına alındı.

Projeye başlanıldığı günden beri 54 ilin biyolojik çeşitlilik envanteri kayıtlara geçti. Bu kapsamda Türkiye'nin mevcut biyolojik çeşitliliği, hem konumsal hem de literatür olarak tespit ediliyor. Elde edilen veriler tabiat koruma politika ve programlarının oluşturulmasına ışık tutuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gelecek yılın sonuna kadar tüm illerdeki çalışmaları tamamlayarak, öz kaynaklar ve yerli uzmanlarla Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Haritası'nı çıkarmayı hedefliyor.

"Nuh'un Gemisi'nde" depolanıyor

Türkiye'nin bütün illerinden gelen biyolojik çeşitlilik verileri, "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı"nda depolanıyor.

Böylece Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik verileri, bu veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabiliyor, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler izlenebiliyor.

Proje sonrası 2 katını aştı

Proje öncesi veri tabanında 518 bin 642 veri bulunuyordu. Projede kapsamında 54 ilde tamamlanan çalışmalarla veri tabanındaki veri sayısı 2 katını aşarak, bugün itibarıyla 1 milyon 434 bin 234'e ulaştı.

Kaynak: AA