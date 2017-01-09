-15 derecede telefon çilesi

Muş'un Korkut ilçesi Değirmitaş köyü Kaşdibi mezrasında vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzakta bulunan, kışın yolları sürekli kardan kapanan mezradaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyor.

"Gerçekleştirdiğiz tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadık"

Köy muhtarı Cevdet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti.

"112 acil ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız"

Taşdemir, 20 hane ve 300 nüfuslu mezrada şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için dondurucu soğukta, karda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle acil hastalarımız olduğunda ilgili yere haber vermek için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir vaka olduğunda 112 acil ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız. Bazen yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kalıyoruz. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız." AA