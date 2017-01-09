  • 09 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.713
    EURO 3.909
  • BIST 77216.48
    ALTIN 140.702
Buradasınız : » » -15 derecede telefon çilesi

-15 derecede telefon çilesi

Muş'un Korkut ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı mezrada yaşayan vatadaşlar, GSM hatları çekmediği için tepelere çıkarak cep telefonlarıyla konuşuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
-15 derecede telefon çilesi

Muş'un Korkut ilçesi Değirmitaş köyü Kaşdibi mezrasında vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzakta bulunan, kışın yolları sürekli kardan kapanan mezradaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyor.

"Gerçekleştirdiğiz tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadık"

Köy muhtarı Cevdet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti.

"112 acil ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız"

Taşdemir, 20 hane ve 300 nüfuslu mezrada şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için dondurucu soğukta, karda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle acil hastalarımız olduğunda ilgili yere haber vermek için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir vaka olduğunda 112 acil ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız. Bazen yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kalıyoruz. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız." AA

Etiketler: Muş, korkut, telefonla konuşmak için, tepeye çıkıyorlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER