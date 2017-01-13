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15 derece sıcaklıkta 'kar keyfi' yaşadılar

Kış mevsimine rağmen hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu Mersin'de belediye, sokaklara kamyonla kar taşırken vatandaşlar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

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15 derece sıcaklıkta kar keyfi yaşadılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kent merkezinde kar topu oynaması için "kar sürprizi" yaptı.

Yurtta etkisini gösteren kış koşullarına rağmen hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı ve kar yağmayan şehir merkezine kamyonlarla kar taşıyan belediye ekipleri, belediyenin önünü adeta "beyaz örtü"yle kapladı.

Karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, öğrenciler ise sınıflardan çıkıp sokakta doyasıya birbiriyle kar topu oynadı.

Çevredeki esnaf da bir süre dükkanlarını kapatarak bu eğlenceli etkinliğe ortak oldu, bazı aileler de çocuklarıyla kar manzaralı fotoğraf çektirdi.

Topladığı karla heykel yapan 35 yaşındaki Ferhat Uyar, "Belediye insanlar eğlensin diye kar getirdi. Biz de heykel yapmak için geldik. Hem eğlenip hem de küçük heykeller yapıyoruz. Bizim için de eğlenceli bir gün oluyor." diye konuştu.

Şehirde ilk kez kar gördüğünü söyleyen 13 yaşındaki Volkan Gelenci çok eğlendiğini ve karla oynamadığı için mutlu olduğunu söyledi. AA

Etiketler: Kış, Mersin, hava sıcaklığı, kar topu, mersin büyükşehir belediyesi
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