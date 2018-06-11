14 yaşındaki Libyalı Ali Muhammed ilk adımını Türk doktorları sayesinde attı

Libya'da 14 yıl önce 3 çocuklu Muqaji ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Muhammed Muqaji, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi hastalığına yakalandı. 6 aylıkken emeklemediği fark edilince Ali Muhammed'i hastaneye götüren aile, hastalığı ilk kez o zaman tanıdı. Ürdün, Mısır ve Tunus olmak üzere 3 ülkede defalarca ameliyat olan Ali Muhammed ve ailesi son umut olarak Türkiye'ye geldi.

Ali Muhammed, 12 saat süren ameliyatın ardından 14 yaşında ilk adımlarını attı.

İlk kez ayağa kalkmanın ve adım atmanın mutluluğunu yaşayan Ali Muhammed Muqaji, "Ameliyatım çok güzel ve başarılı geçti Allah doktorlarımdan razı olsun. İlk kez yürüdüm çok mutlu ve sevinçliyim. Türkiye'yi de çok sevdim insanları çok iyi ve misafirperver. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"Allah Türk hekimlerden razı olsun"

14 yıl boyunca bu anı beklediğini ve oğlunun yürüdüğünü görünce gözyaşlarını tutamadığını söyleyen anne Selma Ali Engam ise, yaşadığı sevinci şu sözlerle anlattı:

"Herkes oğlun ilk yürüdüğünden ne hissettin diye soruyor. O benim ilk göz ağrım, ilk evladım 14 yıldır yürüyemediğini ve acı çektiğini her gördüğümde içim sızlıyordu. 'Allahtan umudunuz kesmeyin illa bir çare bulunur, bir ölüme çare yok' dediler. Türkiye'den Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan'ı önerdiler. Ben oğlumun yürüyeceğine inanamadım, kaygılıydım. Ahmet hocamız umut oldu. Dediği gibi Ali Muhammed ameliyattan 4 ay sonra kalkıp suyunu kendisi aldı. O anı görünce dayanamadım ağladım. Bu mutluluk anlatılamaz, Allah Türk hekimlerden razı olsun."

"İnanılmaz bir yürüme azmi var"

Ali Muhammed'in Türkiye'ye geldiğinde durumunun kötü olduğunu söyleyen Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan, "Rehabilitasyonu çok iyi yapılmamıştı. Muayenesini ve gerekli tetkiklerini yaptık. Aileye çocuklarının bir yürüme şansı olduğunu söyledik. Ağır bir ameliyattı, 8 farklı yerinden toplam 12 saatlik ameliyat geçirdi. Ama Ali'nin inanılmaz bir yürüme azmi, yaşam sevinci var. Ameliyat olalı yaklaşık 4.5 ay olmasına rağmen inanılmaz yol kat etti. Şu an tek başına walker (yürüteç) yardımıyla yürümeye başladı. Her gün çok daha iyi olacak, daha iyi yürüyecek. Artık kendi işini kendi görebilecek durumda" dedi.

Önümüzdeki günlerde Libya'ya dönmeye hazırlanan Muhammed'in hedefi mühendis olmak.

Dünyada yaklaşık her bin çocuktan 4'ü serebral palsi yani beyin felci tanısıyla hayata gözlerini açıyor. Son rakamlara göre, dünya üzerinde yaklaşık 17 milyon çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor.

Kaynak: DHA