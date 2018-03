14 sene sonra uyuşturucunun pençesinden kurtuldu

Kötü arkadaş çevresi nedeniyle küçük yaşta uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlatan 47 yaşındaki Murat Birdal, birkaç kez ailesinin ısrarıyla tedavi görmesine rağmen başarılı olamadı.

Yaklaşık 5 yıl uyuşturucu kullanan Birdal, ailesinin zorlamasıyla başladığı tedavi sonucunda, 5-6 yıllığına bağımlılıktan kurtuldu. O dönem ticari taksi sahibi olan Birdal, evlendi ve 3 çocuğu oldu.

Hayatı ellerinden kayıp gitti

Annesinin vefatının ardından girdiği bunalım sonucu tekrar uyuşturucu batağına düşen Birdal, maddi olarak kaybettiği birçok şeyin yanında, sosyal kayıplar da yaşamaya başladı.

Artık yeni yaşamında, yeni yolunda

Eşinin destek çağrılarına kulak veren Birdal, yaklaşık 9 yıllık ikinci bağımlılığın ardından tedavi olmayı kabul edip yeni bir hayata başladı.

Şimdi gençleri kurtarıyor

Yaklaşık 14 yıldır uyuşturucu kullanmayan Birdal, Esenyurt Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezinde tedavi gören gençlere Bağımlı Danışmanı olarak tecrübelerini aktarıyor, gençlerin uyuşturucudan kurtulmalarına yardımcı oluyor.

"İyi bir baba olamadım"

Murat Birdal, bağımlı olduğu dönemde her şeyini, çok büyük paralar kaybettiğini anlatıyor.

"Her şeyden önemlisi çocuklarımın büyüme dönemlerinde yanlarında olamadım, iyi bir baba olamadım. Sokağa çıktığım zaman insanların bana bakışları farklıydı. Mahallemdeki bakkalın, esnafın, herkesin bana bakışı farklıydı. Beni görünce herkes sırtını dönüyordu. Çünkü madde bağımlısıydım. Ne yaptığımın, ne ettiğimin, kendimin farkında değildim. Bana göre her şey, hayat normaldi ama dışarıdaki insanlar benim fiziki görünümümü benden daha iyi gördükleri için insanlar benden kaçıyordu, beni görünce kaçıyordu."

Eşinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve en büyük destekçisi olduğunu da sözlerine ekliyor.

"Büyük oğlumla 13 yaşında tekrar tanıştım"

Birdal, uyuşturucu tedavisine başladığı dönemde yaşadıklarını da anlattı.

"Bugün 14. senemi kutluyorum. 14 sene önceki madde bağımlısı Murat olarak kimse görmüyor artık. Bambaşka bir hayatım var. Hayata bıraktığım yerden devam ediyorum. Eşimle ve çocuklarımla kayıp zamanım var elbet. Büyük oğlumla 13 yaşında tekrar tanıştım. Tedavimin 2. senesinde artık yavaş yavaş kendimi bulmaya başladım çünkü bağımlılık tedavisinde ilk sene çok zordur. İlk 11 aylık dönemde kendimizi bebek olarak gördük. Nasıl bir bebek emekleyip 11. ayda ayağa kalkıp yürürse kendimizi bu şekilde gördük. Hızlı koşmadık, yavaş yavaş emin adımlarla ilerledik. Şükür, şu anda her şey yolunda üniversiteye giden bir oğlum ve bir kızım var, küçük oğlum liseye gidiyor. Karşılarında madde bağımlısı olmayan bir baba olarak duruyorum. Bambaşka bir duygu. Eskiden eser yok."

"Hiçbir şey için geç değil"

Murat Birdal'ın, bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlere tavsiyeleri de var.

"Arkadaş çevrelerini değiştirecekler. Ailelerinin her zaman yanında olacaklar. Madde kullanan insanlarda her zaman şu vardır; 'Ben daha iyisini bilirim, beni kimse anlamıyor.' Çözümü hep dışarıda, sokakta ararlar. Bazı şeylere, bazı yaşam tarzlarına özenti duyarlar. O yaşın vermiş olduğu bir karşı gelme, asilik vardır kafada. Aileye baş kaldırma, 'Baba beni anlamıyor, anne beni anlamıyor.' diye düşünürler. Dışarıda arkadaşlarıyla kendini kanıtlama, ispatlama sonucu madde kullanımı olur. Arkadaş seçimlerini iyi yapmalarını tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil, her şey kendi ellerinde."

