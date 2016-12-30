138 yıllık ata mesleği 'Bıçakçılık'

Tekirdağ'da 138 yıldır ata mesleğini icra eden "Bıçakçı" ailesinin son ustası Murat Bıçakçı, dedelerinden miras kalan mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için üniversiteye hazırlanan 15 yaşındaki oğlunu bir yandan da çırak olarak yetiştiriyor.

Bıçakçı ailesi, Tarihi Rüstem Paşa Bedesteni'nde 25 metrekarelik dükkanda yaklaşık 1,5 asırdır soyadlarını aldıkları bıçakçılık mesleğini sürdürüyor.

Dedelerinden kalan meslek ile ekmek parasını kazanan Murat Bıçakçı'nın oğlu Alaattin Bıçakçı, bir yandan eğitimine devam ediyor diğer yandan da ata mesleğini sürdürmek için çıraklık yapıyor.

Boş zamanlarında dükkana gelen genç, bileği taşının başına geçerek müşterilerin getirdiği bıçakları keskin hale getiriyor.

4 kuşaklık meslek

Hedefinde önce lise eğitimini başarıyla tamamlamak ve hedefindeki üniversiteyi kazanmak olduğunu anlatan Bıçakçı, akademik hayallerini gerçekleştirmenin yanında aile mirası bıçakçılığı da öğrenmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Bıçakçı, 138 yıl önce büyük dedelerinin bu işi yaptığını, babasının da 30 yıldır bıçakçılık mesleğini sürdürdüğünü ve kendisinin de beşinci kuşak olarak ata mesleğini devam ettirmek istediğini kaydetti.

Bıçakçılık mesleğine gençlerin ilgi göstermediğini, bu nedenle ata mesleğine sahip çıkmak istediğini ifade eden Bıçakçı, "Liseyi bitirdikten sonra hedefim üniversiteyi kazanmak. Mutlaka eğitim hayatıma devam etmek istiyorum ancak dedelerimden miras kalan bu mesleği de öğreneceğim. Şu an çıraklık yapıyorum ama usta olmak için de gayret gösteriyorum. Hobi olarak bile olsa bu mesleği devam ettireceğim ve ben de çocuklarıma bu mesleği öğreteceğim." diye konuştu.