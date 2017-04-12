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Buradasınız : » » 12 Nisan 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Nisan 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 826'ncı hafta çekilişi yapıldı.

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12 Nisan 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 826'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 724 bin 172 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 23 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 335 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 815 kişi 34 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 960 kişi 20 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 583 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 965 kişi 6 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 765 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 413 bin 904 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 961 bin 963 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 536 bin 423 lira 25 kuruş aktarıldı.

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