12 metrelik tekneyle okyanusu geçecek

Bodrum ilçesinde yaşayan yat eğitmeni Akın Akbalık, 12 metrelik teknesi "Ares" ile Atlantik'in geçileceği ve 330 yatın katılacağı 3 bin millik Atlantic Rally For Cruises yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

İlçede yat kaptanlığı ve eğitmenliği yapan Akbalık, 12 metrelik "Ares" isimli tek direkli polyester teknesiyle dünyanın en zorlu yarışlarından birisi olan ve 120 ülkeden 330 yatın katılacağı yarışmada mücadele edecek.

Akbalık, teknesini Bodrum Milta Marina'da yarışa hazırladı. Akbalık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak istediğini söyledi.

Dünyanın takip edeceği bu büyük organizasyonda Türkiye'nin adını en iyi şekilde duyurmayı hedeflediğini söyleyen Akbalık, "Ben yelkenli yatçılık eğitmeniyim. TYF'de de eğitmenim. Benden sonraki nesle edindiğim tecrübeleri aktarmak istiyorum. Bayrağımız ne kadar çok dünya sularında gezerse bizler için o kadar kıymetlidir." dedi.

Yolculuğun yaklaşık bir yıl süreceğini belirten Akbalık, şöyle konuştu:

"Yarış yaklaşık bir ay sürecek ama gidiş ve geliş fırtına mevsimlerini bekliyoruz. Fırtınaların dindiği zamandan sonra bir arada 5 aylık bir fırtına mevsimi daha olacak. O dönemi Karayipler'de geçirdikten sonra tekrar dönüş yolculuğu yapacağız. Bu da yaklaşık bir yıllık bir süreç. Bu süreçte daha önceden yetiştirdiğim birçok öğrencim, arkadaşlarım eşlik edecek. Onlar da hem açık deniz tecrübelerini artıracaklar hem de dünya denizlerinde boy gösterme şansı bulacaklar."

Akbalık, İspanya'ya gidişi, yarışa katılması ve dönüşü ile birlikte 18 bin mili bulacak yolculuğunun önemli bir bölümünü yelkenle kat edeceğini anlattı.

Akbalık, her denizcinin böyle bir yolculuğu yapmak istediğini belirterek, "Fırsat ve imkan bulduk ve destek aldık. Heyecandan daha çok keyif var. Dünya denizlerinden bayrağımızı dalgalandırmak benim için çok keyifli." diye konuştu.

"Gezi için 110 kilodan 67 kiloya indi"

Her zaman bu yolculuğun hayalini kurduğunu dile getiren Akbalık, "Bu seyir için tüp mide ameliyatı oldum 110 kilogramdan 67 kilograma indim ve programlı spor yaptım. Bu kiloyla bu yolu tamamlama şansım yoktu." ifadesini kullandı.

Tek direkli teknesi "Ares" ile törenin ardından denize açılan Akbalık'ı çok sayıda seveni alkışlarla uğurladı.

5 Kasım'da İspanya'nın Las Palmas kentinde start alacak ve Karayipler'deki Saint Lucia'da sona erecek yarışta Akbalık, 3 bin millik rotada mücadele edecek.