12 Ekim 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 521'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 13, 28, 33, 44 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 593 bin 85 lira 22 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 120 kişi 5 bin 700 lira 35'er kuruş, 4 bilen 5 bin 230 kişi 140 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 93 bin 729 kişi 13 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 686 bin 792 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 941 bin 720 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 1 milyon 85 bin 575 lira 19 kuruş kamuya aktarılacak.