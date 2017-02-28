12 bin liraya alıcı bekleyen 'oyuncu' köpeğe ilgi büyük

Edirne'de bir pet shopta 12 bin liraya satışa sunulan "Pomeranian" cinsi köpek, müşterilerin ilgisini çekiyor.

İş yeri sahibi Sezer Balıkçı, yaptığı açıklamada, bu köpeklerin genellikle süs köpeği olarak beslendiğini söyledi.

Pomeranianların zeki, dost canlısı, oyuncu ve süslü bir köpek olduğunu anlatan Balıkçı, "Tayland kökenlidir bu köpekler. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de seveni çok. Müşterilerin de ilgisini çekiyor. Biz de müşterilerimizin talebi üzerine getiriyoruz." dedi.

Şu an pet shopta dört Pomeranian satışa sunduklarını belirten Balıkçı, "Bu cins, bakımı zor ve biraz da masraflıdır. Özel mamalarla bakılması gerekiyor. Aylık bir kaç kez kuaföre gitmesi gerekiyor ve bakımlarının yapılması gerekiyor. İstanbul'da özel kuaföre ayda üç kez gidiyoruz. Bir tıraşı 200 lira civarında. Diğer masraflarla beraber bize maliyeti asgari ücrete yaklaşıyor." diye konuştu. AA