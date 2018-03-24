112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne mektup yazan öğrenciye sürpriz

Osman Hamdibey İlkokulu'nda öğrenci olan Defne Aydın, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. İshak Şan'a mektup yazarak, insanların hayatını kurtarmak istediğini ve acil durumda bu kişilere nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmeyi arzu ettiğini söyledi.

"Minik 112 Projenizi çok beğendik. Ambulansları ve kalp masajını çok merak ediyoruz ve projenize biz de katılmak istiyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız" diyen Aydın, annesinin yardımıyla mektubu postaladı.

Mektup üzerine Şan ve 112 ekibinin okullarına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Aydın, "Bütün çocuklar bence bu projeye katılmalı. 112 ekiplerini burada gördüğümüz için çok heyecanlandık. Bir sürü şeyi yerinde öğrendik" dedi.

"450 bin öğrencimize ulaştık"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Şan da mektup eline geçtiğinde hem şaşırdığını hem heyecanlandığını ifade ederek, "Daha önce de birçok okula ziyaretlerde bulunduk ve eğitim verdik. İlk kez bir kızımızdan böyle bir mektup gelince bu projeyle doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anladık. Bizi davet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yaşama Yol Ver" medya kampanyası "Minik 112 Uygulaması"nı anlatan Şan, şimdiye kadar Ankara'da yaklaşık 850 okulda ilk yardım eğitimi verdiklerini, 450 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi. Şan, bu yıl içinde bu sayıyı 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şan, proje ile çocuklar aracılığıyla büyüklere ulaşmayı istediklerine işaret ederek, çağrı merkezinin gereksiz yere aranmaması, ambulanslara trafikte yol verilmesi için farkındalık kazandırılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Projede hedeflenen sayıya ulaşıldığını dile getiren Şan, yarının erişkinleri olacak küçüklere bu alanda farkındalığın eğitimle kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Şan, "Çocuklar aileler için adeta yumuşak karındır. Bireylere anlatmak zordur, çocuklar için anlatmak bir yol. Çocuklar, adeta bizim elimiz ayağımız. Biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Eğitimin ardından, çocuklarımız eve gittiğinde aileleriyle konuşacaklar ve hep birlikte farkındalığı daha da artıracağız" diye konuştu.

Öğrenciler, uygulamalarla öğrendi

112 Eğitim Birimi ve "Yaşama Yol Ver" Medya Kampanyası İl Koordinatörü Dr. Umut Özdemir ve 112 ekibinde yer alan sağlık görevlileri, Osman Hamdibey İlkokulu öğrencilerine, 112'nin ne zaman, hangi koşullarda aranması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Trafikte araçların ambulansa nasıl yol vermesi gerektiği, öğrencilerin "taşıt" ve "ambulansı" canlandırdığı uygulamayla gösterildi.

"Ambulansa yol veriyorum, hayat kurtarıyorum" diye slogan atan çocuklar, ayrıca sağlık görevlilerin eşliğinde ambulanstaki cihazları inceledi, ne işe yaradığı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA