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11 yıl önce okulun susan zil sesi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlamak amacıyla 11 yıldan bu yana ders zili çalma uygulaması yapılmıyor.

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11 yıl önce okulun susan zil sesi

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, okullarında 2005'den bu yana zil çalma uygulaması olmadığını söyledi.

"Bu, otokontrolü de beraberinde getirdi"

Bu sayede öğrencilerin zaman planlaması yapabildiğine işaret eden Sofuoğlu, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, zile ihtiyaç duymadan derse giriş çıkışlarını, dinlenme saatlerini ayarlayabiliyor. Bu, otokontrolü de beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte de zil kullanmayı düşünmüyoruz." dedi.

Sofuoğlu, uygulamanın öğrenciye dışarıdan bir uyarı olmadan görevini yerine getirebilme becerisi kazandırdığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Şu ana kadar bu programla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Ders süremizi de teneffüs süremizi de aşmıyoruz. Birçok okulda teneffüse çıkış ile öğrenci ve öğretmen için derse giriş zili çalıyor. Her bir zilde bir grubun hareket ettiği ortamla karşılaşıyorduk. Bunların hiçbirine ihtiyaç olmadığını uygulamamızla ispatlamış oluyoruz."

Etiketler: Samsun, sosyal bilimler lisesi, öğrenciler, okul zili, otokontrol
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