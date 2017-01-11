11 Ocak 2017 Şans Topu çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 20, 26 ve artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 424 bin 417 lira 96 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 784 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 361 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 443 kişi 39 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 180 kişi 19 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 74 bin 907 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 325 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 194 bin 774 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 677 bin 729 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 955 bin 91 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 612 lira 69 kuruş aktarıldı.