11 Ekim 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 852. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 8, 9, 13, 30, 34 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 852. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 365 bin 921 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 574 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 169 kişi 433 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 438 kişi 40 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 544 kişi 19 lira 5'er kuruş, 3 bilen 75 bin 806 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 557 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 198 bin 796 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 439 bin 478 lira 15 kuruş olduğu çekilişte kamuya KDV olarak 972 bin 37 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 542 bin 106 lira 26 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Rize Merkez ve Aydın Söke ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.