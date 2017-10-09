104 yaşındaki Ayşegül nine uzun yaşamın sırrını anlattı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan Ayşegül Şahin, ilerlemiş yaşına rağmen kendi işlerini kendi görüyor. Dört yıl öncesine kadar kendi ürettiği meyve ve sebzeler ile beslenen Ayşegül Nine, sağlığını buna borçlu olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Kürtüncü köyünde 70 yaşındaki oğluyla yaşayan, koca bir asrı arkasında bırakan Ayşegül Şahin, 1 Temmuz 1913 tarihinde doğduğunu, küçük yaşta evlendiğini, 3 çocuk, 30 torun ve 3 de torununun torunu olduğunu belirtti.

Hayatının büyük bölümünü tarım ve hayvancılık yaparak geçirdiğini ve eşini geçen yıl kaybettiğini anlatan Ayşegül nine, güç yaşam koşullarına rağmen hayata gülümseyerek bakmayı sürdürüyor.

Şimdilerde zamanın büyük bölümünü torunlarıyla ilgilenerek geçiren Ayşegül nine, hayatında iki kere doktora gittiğini ilkinde annesi tarafından ikincisinde ise yaklaşık 8 yıl önce tarladan dönerken düştüğü için oğlu tarafından hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Uzun ve sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu ifade eden Şahin, yaşamı boyunca bol miktarda pekmez, tereyağı, süt, yoğurt, yumurta, taze sebze ve meyve tükettiğini vurguladı.

"En büyük isteğim köyün altını üstünü dolaşmak"

Kişisel ihtiyaçlarını yardım almadan kendisi yapan Ayşegül nine, gençliğinde çok keyifli olduğunu, yorulmak nedir bilmediğini ve 4 yıl öncesine kadar sabahları kalkıp ekmeğini bile kendisinin yaptığını dile getirerek "Hep doğal beslendim. Elime geçen doğal her şeyi yedim. Gençliğimde bastığı yapar ekmeğin arasına dürüm eder yerdim. Birkaç sene öncesine kadar çok iyiydim koyunlarımız ve ineklerimiz vardı. Oturur onları sağardım. Ellerim kollarım tokmak gibiydi şimdi hepsi geçti." dedi.

Her fırsatta çocuklarına ve torunlarına bol miktarda üzüm ve pekmez tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Şahin, şu anda en büyük isteğinin dışarıya çıkıp köyü dolaşmak ve köylülerle muhabbet edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

"8 yıl öncesine kadar tarlada çalışırdı"

Şahin'in 70 yaşındaki oğlu Mehmet Şahin de annesinin en son 8 yıl önce doktora gittiğini, onun dışında hastaneye gidip gitmediğini hatırlamadığını belirtti.

Rahatsızlanana kadar annesinin kendileriyle birlikte çalışmak için düzenli olarak her gün dağa gittiğini anlatan Şahin, annesinin yeme içmesine dikkat ettiğini ve kendisine çok iyi baktığını belirterek, özellikle bol bol pekmez, yoğurt ve süt tükettiğini söyledi.

Sahip oldukları koyun ve ineklere annesinin baktığını anlatan Şahin, "7-8 yıl önce rahatsızlandı ondan sonra dağa gitme işini bıraktı ama evdeki inek ve kuzulara bakmaya devam etti. Dört seneden bu yana da bakamaz duruma geldi. Artık ihtiyar olduğu için kendisini o işlerle meşgul etmemeye çalıştık ama 4 yıl öncesine kadar sabah erkenden kalkar ekşili bazlama yapar ve yanında pekmez, yağ, yoğurt getirir kendisi de yerdi, bizlere de yedirirdi." dedi.

Gelini Elif Şahin de kayınvalidesiyle 40 yıldır birlikte yaşadıklarını, bu süreçte ise gelin kaynana gibi değil de hep ana kız gibi olduklarını söyledi.

Kayınvalidesinin 40 yıldır kendisi ve çocuklarına hep mutlu olmalarını ve gülmelerini tavsiye ettiğini anlatan Şahin, "Atasına rahmet çok iyi biri, onunla hep ana kız gibi yaşadık. Beni bir gün bile incitmedi, Allah da kendisini incitmesin." diye konuştu.