  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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100 yıllık tarihi çarşıda meslekler yok oluyor

Afyonkarahisar'daki Bedesten Çarşı'da sürdürülen birçok meslek, zamana yenik düştü.

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100 yıllık tarihi çarşıda meslekler yok oluyor

Tarihi yapısıyla ziyaretçilerini ağırlayan Afyonkarahisar'daki Bedesten Çarşı, 1914'den bu yana hizmet vermeye devam ediyor.

Aradan geçen yıllarda birçok zanaatkarın bulunduğu çarşıda, artık hazır ürünler yer alıyor. Çarşının en eski esnafı 56 yaşındaki Fikret Akçar, günümüzdeki tüketim anlayışını değerlendirdi..

Akçar, değişen ihtiyaçlara çarşı esnafı olarak ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öğlene kadar kimse gelmez oldu. Daha önceden çarşıda farklı farklı meslekler vardı. Şimdiki gibi meslekler yoktu. Bizde zamana ayak uydurmak zorundayız. Şu anda kına ve düğün malzemeleri satıyoruz. Eskiden terziler, gömlekçiler vardı. Birçok ustamız vardı, çoğusu rahmetli oldu. Ardından ihtiyaçlar da değişince bunlar yok oldu."

Kaynak: İHA

Etiketler: meslek, bedesten çarşı, AVM
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