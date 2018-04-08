10 yıldır aynı kavşakta trafik akışını sağlıyor

Yaklaşık 20 yıl önce ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıklarının kaldırıldığı Sinop'ta, önemli kavşaklarda trafik polisleri görev yapıyor.

Çevresiyle kurduğu güzel diyaloglar ve yardımseverlik dolayısıyla sevilen trafik polislerinden biri de, Valilik Meydanı Kavşağı'nda sürücülere ve yayalara yol gösteren Halis Arslan.

Kendisinden yardım talep eden her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Arslan, bu özelliği dolayısıyla üç yıl önce 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Kentte İz Bırakanlar" arasında "örnek polis" gösterilerek ödüllendirildi.

Evli, iki çocuk babası Arslan, 10 yıl önce Sinop Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladığını, o dönemdeki amirleri tarafından kentin en çok araç ve yaya trafiğinin yaşandığı kavşakta görevlendirildiğini söyledi.

İnsanlara yardımcı olabilmek amacıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Arslan, özellikle engelli, öğrenci ve yaşlı yayaların kavşaktan geçişlerini rahat yapabilmeleri için özen gösterdiğini vurguladı.

"Karşılıklı sevgi ve saygı"

Görev yaptığı kavşağın okulların olduğu caddeye ulaşımı sağladığını anlatan Arslan, "Buradan geçen çocuklarımız el sallıyorlar, iyi günler diliyorlar. O zaman çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğimiz engelli vatandaşlarımız var. Onları görmek yine beni çok mutlu ediyor. Esnaflarla ilişkimiz çok iyi. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı ama sorun olmamasında en büyük etken, karşılıklı sevgi ve saygıdır" dedi.

"Trafik ışığı olmaması daha iyi"

Arslan, Sinop'ta, kent merkezinde trafik ışığı olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Trafik ışığı olmaması bizim işimizi aslında kolaylaştırıyor çünkü burada sürücüler yayalara, yayalar da yeri geldiğinde sürücülere karşı çok saygılılar. Zaten kaç yıldır bu kavşakta önemli kaza olmadı. Genellikle sürücüler kırmızı veya sarı ışıkta geçmeye çalıştıklarında kazalar oluyor. Burada öyle bir durum yok. İnsanlar sağ olsunlar bizim uyarılarımızı dikkate alıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii uyarıyı dikkate almayan kişilere de görevimiz gereği işlemlerimizi yapıyoruz."

"Artık ailemizden biri olarak görüyoruz"

Bölgede manav işleten Yaşar Özgen, Halis Arslan'ın 10 yıldır aynı kavşakta görevinin başında olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır her gün kendisini gördüklerini için artık onu ailelerinden biri saydıklarını dile getiren Özgen, "Halis ağabeyimiz uzun yıllardır burada görev yapıyor. Biz onu artık ailemizden biri olarak görüyoruz. Bizimle ilişkileri çok iyi durumda. Bir şey istediğimiz zaman anlayış gösterir, kızmaz. Herkese elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışır" dedi.

Sürücü Hayriye Yılmaz da, Halis Arslan'a gözlerinin çok alıştığını anlattı.

Kavşağı, Halis Arslan olmadan düşünemediklerini söyleyen Yılmaz, "O olmadığı zaman gözlerimiz kendisini arıyor. Bizim için trafik polisinden çok ağabeydir. Görevini dört dörtlük yapan bir insan. Biz onu çok seviyoruz" dedi.

Bu arada esnaf ve sürücüler, Arslan'ın Polis Haftası'nı pasta keserek kutladı.

Kaynak: AA