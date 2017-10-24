10 yılda 111 bin fil dişleri için katledildi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) tarafından yayımlanan rapora göre, 2016'da 40 ton kaçak fildişi ele geçirildi.

CITES, bunun dünya çapında tüm zamanların en yüksek rakamı olduğuna işaret etti.

Raporda son 10 yılda 111 bin Afrika filinin dişleri için katledildiğine dikkat çekildi.

CITES Genel Sekreteri John Scanlon, Botsvana, Güney Afrika ve Namibya gibi ülkelerde kaçak avlanma oranlarında düşüş olduğunu ancak yine de Orta Afrika'da son 10 yılda av nedeniyle fil nüfusunda ciddi miktarda azalma yaşandığını vurguladı.

Kaynak: AA