  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 10 parmağında 18 marifet var

10 parmağında 18 marifet var

Nevşehir'de bir kadın 18 farklı alanda yaptığı ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satıyor.

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10 parmağında 18 marifet var

Nevşehir'de çocukluğunda hayvanlarını otlatırken, yalnız dolaştığı meralarda vakit geçirmek amacıyla toprağa, ağaç yapraklarına ve çimento kağıtlarına çizimler yapan Züleyha Yaman (30), internetten video izleyerek öğrendiği 18 ayrı alanda ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimini sonlandırmak durumunda kalan Yaman, çocukluğunda hayvan otlatırken yaptığı çizimlerini, internetten izlediği videolar sayesinde geliştirmeye başladı.

Zamanla ebru, hat, seramik boyama, takı tasarım, rölyef, ahşap ve granit oyma gibi el sanatlarını internet üzerinden izlediği videolar sayesinde hiçbir eğitim almadan öğrenen Yaman, bir süredir ise kağıt rölyef sanatında eserler üretmeye başladı.

Yaman, granit, ahşap boyama, ahşap oyma, ahşap yakma, mozaik, tabak boyama, ebru, kaligrafi, hat, kağıt rölyef, cam yazma-çatlatma, kara kalem, dekoratif el sanatları, sabun ve taş işleme, hamur rölyef, nikah şekerleri dizaynı, nakış, takı tasarım gibi 18 ayrı alanda ortaya koyduğu eserleri, Nevşehir'deki iş yerinde ve sosyal paylaşım sitesinden yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Yaman, ülke genelinde davet edildiği birçok kentte çeşitli sanat dallarında sergi açtığını belirtti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Nevşehir, Züleyha Yaman
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