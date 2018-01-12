Yaşam » 10 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı Buradasınız : Ana Sayfa

10 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

İstanbul'da bir köpek, boş arazide bulunan 10 metrelik kuyuya düştü. Yaralı köpek kuyudan belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:42



