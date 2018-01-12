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Buradasınız : » » 10 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

10 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

İstanbul'da bir köpek, boş arazide bulunan 10 metrelik kuyuya düştü. Yaralı köpek kuyudan belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul'un Pendik İlçesi'nde bir sokak köpeği, boş arazideki derin kuyuya düştü. Günlerce kurtarılmayı bekledi.

Havlaması hayatını kurtardı, köpeğin sesini duyan çocuklar belediyeye haber verdi. Kurtarma operasyonuna itfaiye ekipleri de katıldı.

10 metrelik kuyuda sıkışan yaralı köpek belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Daracık kuyuda güçlükle çalışan ekipler, ağ yardımıyla köpeği kurtardı.

Yaralı köpek hemen bakım evine nakledildi. Uzun süre kuyuda kaldığı için vücut ısısı düşen köpeğin, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: kuyu, kurtarma, köpek, itfaiye
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